Maláčová: Kraje by měly peníze na sociální služby dostat 5. srpna

Kraje by mohly dostat peníze na dofinancování sociálních služeb 5. srpna, když patřičný návrh schválí vláda 10., nejpozději 17. června. O harmonogramu bude poslance na jejich žádost z minulého týdne informovat ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Krajům na péči schází dvě miliardy korun. O tom, kolik přesně jim stát pošle, bude ještě Maláčová jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a šéfkou Asociace krajů Janou Mračkovou Vildumetzovou (ANO). Podle opozice by stát měl peníze poslat krajům k dalšímu přerozdělení nejpozději do poloviny června, jinak počátkem září hrozí kolaps sociálních služeb. Na sociální služby dostávají kraje na každý rok peníze od ministerstva práce. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun, dostaly 15,12 miliardy. Vláda ale následně ještě schválila zvýšení platů a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotační suma nepočítala.