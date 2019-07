Majitelé lesů postižených kůrovcem by mohli získat od státu miliardy korun

Majitelé lesů, které poškodil kůrovec, by mohli od státu získat celkem několik miliard korun. K jednání o novém dotačním programu se vláda vrátí v úterý. Pokud dotaci schválí, získá letos ministerstvo zemědělství 1 a půl miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy. Další miliardu by pak resort mohl získat příští rok. Program by měl kompenzovat pokles ceny dřeva na trhu.

Podle ministerstva zemědělství se vlastníci lesů od konce roku 2016 dostávají s prodejní cenou dřeva jehličnanů pod úroveň nákladů, které jsou při těžbě povinné ze zákona - třeba výsadba nových stromů a jejich ochrana. Resort odhaduje, že od loňska do roku 2020 se můžou škody vyšplhat až na víc než 32 a půl miliard korun.