Majitel bývalého lomu na kaolín u Vidnavy na Jesenicku uvažuje o obnově těžby

U Vidnavy na Jesenicku by se mohl znovu těžit kaolín. Plánuje to majitel bývalého lomu i areálu tehdejší továrny - tzv. Šamotárny. Výroba v ní skončila na počátku 90. let minulého století, v lomu se poté hromadil odpad. Černou skládku nechal majitel z areálu bývalé Šamotárny už odstranit. Na místě zůstaly už jen ruiny a několik jímek. I s jejich šetrnou likvidací ale investor podle svého zástupce Jana Bergra počítá. Aktuálně prý připravuje projekt rekultivace celého území. Současně s tím podniká kroky k obnově těžby kaolínu. Tato hornina se používá zejména pro výrobu keramiky a papíru.

V ložisku, které je asi 600 metrů od bývalé továrny, v katastru Vidnavy, by měly být podle posledních průzkumů dostatečné zásoby. Přesnější data by měl investor zjistit z výsledků čerstvého průzkumu.