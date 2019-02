Majetkový úřad by kvůli úřední čtvrti stěhoval 9773 zaměstnanců

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) by kvůli vybudování úřednické čtvrti v Letňanech přestěhoval ze 70 budov 9773 zaměstnanců. Za nájem těchto budov by ročně ušetřil 175 milionů korun a za provoz a údržbu 273 milionů korun. Majetkový úřad na webu zveřejnil kompletní seznam pražských budov, ze kterých by se měli pracovníci do Letňan stěhovat. Upozornily na to Deník N a server E15.cz.

O výstavbě velkého areálu pro úředníky v Letňanech mluví premiér Andrej Babiš (ANO) delší dobu. Současný stav je podle něj pro stát neekonomický a desetimiliardová investice do nového areálu by se vrátila za pět let. Premiér se kvůli plánu sešel s primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem (Piráti), který dosud stavbu úřednického areálu odmítal.