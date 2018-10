Mafra z Agrofertu kupuje Bauer Media v ČR a na Slovensku

Společnost Mafra, patřící do koncernu Agrofert, převezme v ČR a na Slovensku vydavatelství Bauer Media. Dohodla se na tom s německou společností Bauer Media Group. Firmy to uvedly ve společné tiskové zprávě. Cenu obchodu nezveřejnily, převzetí musí schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Bauer Media v ČR vydává časopisy pro ženy, programové časopisy, časopisy o životním stylu, bulvární časopisy a také časopisy v dalších segmentech jako například křížovky a motoristické časopisy. Do jeho portfolia patří 30 časopisů, jsou mezi nimi například tituly Rytmus života, Cosmopolitan, Chvilka pro tebe nebo Žena a život.