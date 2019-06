Madeta přijde o 200.000 l mléka denně, v tržbách ročně o miliardu

Největší česká mlékárna Madeta přijde od 1. července o dodávky 200.000 litrů mléka denně, které jí dodávalo Mlékařské a hospodářské družstvo JIH. Družstvo bude více dodávat do Německa, do Madety méně. Pro Madetu to může znamenat roční propad tržeb až miliardu Kč. Madeta si zatím zajistila 50.000 litrů od jiných dodavatelů. JIH bude víc dodávat Německu kvůli vyšší ceně. Madeta družstvu nabízela výkupní cenu 8,9 koruny za litr. JIH bude víc dodávat mlékárně Goldsteig v Chamu. Madeta denně zpracuje 950.000 litrů mléka, podle ředitele Milana Teplého bude muset snížit výrobu trvanlivého mléka i omezit sušení mléka. Předseda představenstva JIH Karel Bednář ČTK řekl, že hlavním důvodem změny je cena, která je v Německu dlouhodobě vyšší. Do Chamu nyní JIH dodává 450.000 litrů mléka denně, od července to bude řádově 650.000 litrů. Do Madety bude JIH od července dál dodávat asi 430.000 litrů mléka denně. K tomu, že v Goldsteigu získá JIH akcie, se nechtěl vyjádřit.

Madeta měla teď 230 dodavatelů, přijde asi o 40 z nich. "Budeme jezdit pro mléko 100 kilometrů na Moravu. Mají (JIH) na to právo. Rozhodli se, řekli nám o tom s nějakým předstihem, po 30 letech nás zařadili mezi horší odběratele," řekl ČTK Teplý. JIH má pod kontrolou 16 procent českého trhu s mlékem, má asi 190 členů - prvovýrobců.