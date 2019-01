Bývalá americká ministryně zahraničí českého původu Madeleine Albrightová přijede 11. března do Prahy. Jednaosmdesátiletá pražská rodačka zde představí svou nejnovější knihu Fašismus: Varování. Uvedli to zástupci nakladatelství Argo na setkání s novináři. Knihu vydalo Argo koncem loňského prosince. Albrigthová chystá také akce v Brně. V knize autorka varuje před křehkostí demokratických vlád a úpadkem liberální demokracie po celém světě. Albrightová rovněž poukazuje na krizi, kterou zažívají Spojené státy pod vládou prezidenta Donalda Trumpa. Napsání knihy plánovala ještě před Trumpovým zvolením, přesto současný americký prezident v knize zabírá nezanedbatelný prostor. Madeleine Albrightová se narodila v době nacistické okupace, kvůli které rodina v roce 1939 z Československa utekla. Rodina se sice do Prahy po válce vrátila, ale po převzetí moci komunisty v roce 1948 odešla ze země znovu.