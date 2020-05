Maďar v ČT: Vznikne bodová škála pro hodnocení epidemie v regionech

Vznikne desetibodová škála, podle které bude možné hodnotit stav epidemie covidu-19 v jednotlivých regionech. V České televizi to uvedl epidemiolog Rastislav Maďar, který je koordinátorem pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro uvolňování opatření přijatých proti šíření epidemie. Připravuje ji Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a má usnadnit srozumitelnost přijímaných či uvolňovaných opatření vůči veřejnosti. "Bude to škála od jedné do deseti a podle toho, kam se bude region nebo i celá ČR dostávat, tak podle toho se aplikují další opatření," vysvětlil Maďar

Minulý týden zástupci ministerstva zdravotnictví informovali, že pokračování boje s epidemií bude založené zejména na lokálních zásazích. Díky chytré karanténě, která má celý systém dohledávání kontaktů nakažených lidé více propojit a elektronizovat, by mělo být možné odhalit zdroj každého nového ohniska. Podle Maďara by to mělo být možné nejen na úroveň obce, ale třeba i konkrétního provozu.