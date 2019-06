Macron v projevu ke Dni D vzpomněl i Čechoslováky

Francouzský prezident Emmanuel Macron na oslavách 75. výročí vylodění v Normandii připomněl i československé vojáky, kteří se na invazi podíleli. Francie na oběti spojeneckých vojáků, kteří přišli osvobodit pro ně většinou neznámou zemi, nikdy nezapomene, prohlásil Macron v projevu na americkém hřbitově nad pláží Omaha. Slavnostního aktu se účastnil i americký prezident Donald Trump, který uvedl, že aktéři bitvy o Normandii "získali zpět toto území pro civilizaci". Pláž Omaha byla jednou z vyloďovacích pláží a také dějištěm nejkrvavějších bojů. Na hřbitově nad ní je přes 9000 hrobů s ostatky amerických vojáků. Značí je bílé kříže. Macron připomněl, že americkým vojákům, kteří se na operaci podíleli, bylo většinou jen okolo 20 let.

Kromě jednotlivců českého či slovenského původu se bojů během invaze zúčastnili hlavně českoslovenští piloti. Byli to stíhači z 310. a 312. perutě, kteří operovali nad Francií, i jejich kolegové z 312. bombardovací perutě - ti v té době hlídkovali nad kanálem La Manche. Na podzim 1944 zasáhla do bojů i Československá samostatná obrněná brigáda, kterou britské velení pověřilo obléháním přístavu Dunkerque. Ten zůstal v německých rukou až do května následujícího roku, posádka se vzdala až po německé kapitulaci 8. května 1945.