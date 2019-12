Macíka čeká Dakar ve znamení novinek, které má ale rád

Již na osmou Rallye Dakar se v lednu vydá třicetiletý automobilový závodník Martin Macík. Nadcházející ročník pro něj bude ve znamení novinek. Stejně jako většina ostatních bude poprvé závodit v Saúdské Arábii, kam se slavná rallye přesunula, ústřední postava týmu Big Shock Racing navíc usedne do zcela nového kamionu. Macík doposud jezdil s vozem Liaz, nově bude hájit barvy Iveca. S novým speciálem se ještě sžívá. "Sice mám letos naježděno téměř deset tisíc rychlých kilometrů, což není málo, ale ještě to chce odjet Dakar. Pak už to bude dobré," řekl Macík, jehož dosavadním maximem na Dakaru je páté místo z loňského roku.