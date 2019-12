Lyžařské areály se zaplnily lyžaři, podmínky se zlepšují

Podmínky v lyžařských areálech v Česku po vánočních svátcích vylepšilo sněžení a hlavně ochlazení. Některá střediska díky tomu začala opět uměle zasněžovat. Do skiareálů tak dorazily o víkendu tisíce lidí. V Krkonoších se největší střediska dokonce potýkala s dopravními problémy kvůli velkému přílivu turistů, kteří tam zamířili i na silvestrovské oslavy. Ve vyšších polohách hor tam za poslední dny napadlo asi 30 centimetrů sněhu a provozovatelé středisek také mohli uměle zasněžovat. Také sjezdovky v Jeseníkách o víkendu zaplnili lyžaři, kteří se proháněli po upravených svazích s rostoucí vrstvou technického i přírodního sněhu. V Jizerských horách a západních Krkonoších bylo o víkendu zatím upraveno jen kolem sedmi z 97 kilometrů sjezdových tratí. V Krušných horách mohli lyžaři vyrazit třeba do areálů na Klínovci a Novako v Božím Daru. Také tam díky nízkým teplotám mohly areály zasněžovat. Níže položená střediska ale ještě čekají na větší příděl sněhu. Stovky lyžařů o víkendu zavítaly i do středočeského střediska Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku. Podmínky jsou tam ideální a na Silvestra už bude uveden do provozu celý areál. Lyžuje se také v Beskydech, na sjezdovkách tam v průměru leží 35 centimetrů sněhu.