Lyžaři museli na lanovce vydržet i tři hodiny, stála po pádu stromu

V areálu Buková hora v Červené Vodě zůstalo uvězněno 71 lyžařů na sedačkové lanovce. Zastavila poté, co na ni spadl strom. Lyžaře, mezi nimiž byly děti, se podařilo dostat v pořádku dolů, nikdo nebyl zraněný nebo podchlazený. Poslední lidé na sedačkách i ve výši několika metrů strávili kolem tří hodin. Lanovka je moderní a vyhřívaná. Záchranné týmy tvořily hasiči, kteří mají lezecký výcvik. Do Červené Vody v Orlických horách, kam areál spadá, přiletěly dva vrtulníky z Brna a Prahy, záchranáři měli rolby a skútry, uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková. Lanová dráha měří 1688 metrů, je čtyřsedačková a vyhřívaná. Strom spadl na lano zhruba v polovině trasy. Obsluha lanovky strom odřezala, pak se pokusila lano nahodit zpět, aby mohla v nouzovém provozu svézt lidi do bezpečí. Lano se ale zpět dostat nepodařilo.