Loprais se na Dakaru posunul na páté místo, Prokop na šesté

Automobilový jezdec Martin Prokop se den před koncem Rallye Dakar posunul na 6. místo průběžného pořadí a v závěrečné etapě slavné soutěže se bude snažit udržet historicky nejlepší české umístění v kategorii. Ve středu byl přitom blízko posunu na 5. pozici, kterou drží Francouz Cyril Despres. Pětinásobný vítěz kategorie motocyklů krátce před cílem převrátil své mini na střechu a Prokop se mu rozhodl pomoct. Prokopovi jedoucímu od pondělního karambolu s pohmožděnýma rukama pomohlo k posunu i odstoupení dakarského rekordmana Stéphanea Peterhansela. Třináctinásobný vítěz skončil v úvodu 313 km dlouhé etapy okolo města Pisco kvůli zranění zad svého spolujezdce po jednom z tvrdých dopadů po skoku. Průběžně byl Peterhansel čtvrtý. O šanci na vítězství nejspíš definitivně přišel také jeho krajan Sébastien Loeb, jenž dvakrát zůstal stát.

Posun zaznamenal i zbývající Čech ve startovním poli kamionů Aleš Loprais, jemuž čtvrtý čas v 9. etapě zajistil průběžnou pátou příčku. Loprais zaznamenal nejlepší etapový výsledek v ročníku. "Konečně to byla pro nás hezká etapa, poprvé jsme zažili čistou etapu bez drobných technických problémů, z čehož mám radost. Ztratili jsme pouze 20 minut navigací, ale bylo to navigačně náročné," pochvaloval si Loprais. V cíli byl o 28 minut pomalejší než etapový vítěz Eduard Nikolajev. Ruský pilot kamazu se po třetím etapovém vítězství vrátil do čela pořadí před krajana Dmitrije Sotnikova.