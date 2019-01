Loprais klesl v pořadí Dakaru na 6. místo, nově vede Sotnikov

Aleš Loprais obsadil v 8. etapě Rallye Dakar mezi kamiony 7. místo a v průběžném pořadí klesl na šesté. Novým lídrem kategorie je Rus Dmitrij Sotnikov, který předstihl týmového kolegu a obhájce prvenství Eduarda Nikolajeva. Loprais, který měl opět technické problémy, zaostal na 361 km dlouhé rychlostní zkoušce za Sotnikovem o 55 minut. "Začátek byl úchvatný, fakt nám to jelo. Úplně jsme letěli a postupně jsme předjeli několik velkých hráčů, jako jsou Sotnikov nebo van Genugten," uvedl Loprais v tiskové zprávě. V polovině etapy ale přišla technická závada. Už na 16. místo se mezi motocyklisty posunul Milan Engel, jenž se v úterý podruhé v ročníku dokázal prosadit do elitní dvacítky. Mezi průběžně dvacet průběžně nejlepších se dostal i Tomáš Ouředníček, který je v automobilech devatenáctý. V takzvaném "malém" Dakaru dojel Martin Macík druhý a stejná pozice mu patří i průběžně. Martin Kolomý byl třetí. Suverénně vede Argentinec Orlando Terranova s mini. "Fakt pěkná trasa, náročná, technická, s výjezdy do hor, kde přišla brutální mlha. Taková, že nebylo vidět na pět metrů. Hrůza," řekl Macík, který zajel mezi kamiony absolutně druhý nejrychlejší čas.