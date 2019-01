Loprais je na Dakaru mezi kamiony už pátý, Šoltys zapadl v dunách

Pilot kamionu Tatra Aleš Loprais se na Rallye Dakar posunul na páté místo průběžného pořadí. Druhý český jezdec Martin Šoltys v pondělní 7. etapě zapadl v dunách, byl nucen přenocovat na trati a ve výsledcích momentálně chybí. V čele kategorie se i nadále drží Rus Eduard Nikolajev. Loprais na 323 kilometrech měřeného úseku v okolí San Juan de Marcona zajel osmý čas. Na nejrychlejšího Gerarda de Rooye ztratil 104 minuty. O jedno místo vpřed se posunul díky dodatečné penalizaci dalšího Nizozemce Tona van Genugtena. Martin Prokop se i nadále drží sedmý mezi automobily, v pondělí si ale po nárazu s vozem do písku poranil zápěstí a většinu etapy musel řídit jen jednou rukou. Pilot týmu MP Sports večer absolvoval i rentgenové vyšetření, které vyloučilo zlomeniny. Obě ruce má ale těžce pohmožděné. "Martin dojel do cíle etapy ve velkých bolestech a po vystoupení z auta málem zkolaboval. Ihned po vyšetření dostal silné prášky na bolest a obě ruce jsem mu na noc zafixoval do dlah," uvedl fyzioterapeut Marek Hochmal.

Martin Macík byl v oddělené klasifikaci druhý, když nestačil jen na Argentince Orlanda Terranovu s mini. Druhý je i průběžně. "Parádní etapa. Tak by měl Dakar vypadat, i když těžší trať jsem asi nejel," řekl Macík, jenž zajel mezi kamiony absolutně třetí čas.