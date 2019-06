Loni v cizině zemřelo 579 Čechů, nejvíc v Německu

Loni v cizině zemřelo 579 Čechů. Nejvíce případů, a to 42, řešil konzulát v Düsseldorfu. Počet úmrtí v letní turistické sezoně se v porovnání s předchozím rokem mírně snížil, uvedlo ministerstvo zahraničí k zahájení letošní turistické sezony. Snížily se také počty případů dopravních nehod, hospitalizací nebo zadržení. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) doporučil, aby lidé více využívali projekt Dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí (DROZD), která turistů poskytne informace o případných nebezpečích a umožní účinně zorganizovat pomoc v případě potíží. Aplikace letos nově umožní sdílet polohu turistů, aby příbuzní či blízcí věděli, kde se nacházejí, řekl ministr. Celkem bylo podle konzulárních statistik loni ve vazbě nebo ve vězení 944 Čechů. Nejvíce případů, 306, řešilo velvyslanectví v Londýně, dále ve Vídni (84) a ve Washingtonu (53). Z celkového počtu 212 případů zranění jich nejvíce řešilo velvyslanectví v Římě, kde jich bylo 48. Náhradních cestovních dokladů kvůli jejich ztrátě musely zastupitelské úřady loni vydat 1378, což je obdobné jako v předchozích dvou letech. Celkově bylo vydáno 3223 náhradních dokladů, z toho nejvíce v Londýně, a to 1149.