LN: Ze státní části maturit zřejmě zůstane jen didaktický test z češtiny

Ze státní části maturit zřejmě zůstane jen didaktický test z češtiny. Lidové noviny to zjistily z materiálů ministerstva školství. Ústní část maturity i slohová práce z češtiny by od příštího školního roku měly být v kompetenci jednotlivých škol. Má zmizet i povinná maturita z matematiky. Údaje vyplývají z hotové novely předmětného zákona, kterou mají Lidové noviny k dispozici. Ministerstvo školství se pro změny rozhodlo i kvůli tomu, že po zavedení povinné maturity z matematiky by jí podle odhadů neprošla třetina všech studentů gymnázií. Na netechnických učilištích by to bylo dokonce 70 procent. Resort chce proto pokračovat v systémově proměně výuky matematiky a zavedení povinné zkoušky odkládá na neurčito.

I nadále tak bude platit model povinné češtiny a výběr z matematiky nebo cizího jazyka. Jazykové zkoušky navíc čekají další změny. Ústní zkouška z cizího jazyka a sloh z češtiny totiž budou mít nově na starost školy. Podle ministerstva je to kvůli tomu, že je čím dál větší rozdíl mezi jednotlivými vzdělávacími programy. S tím ale nesouhlasí třeba Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace ředitelů gymnázií. Podle nich jde o nekoncepční řešení, píší Lidové noviny.