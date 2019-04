LN: Koudelka v USA převzal cenu CIA za zahraniční spolupráci

Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka počátkem března v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) převzal ocenění za zahraniční spolupráci. Napsaly to dnes Lidové noviny (LN), kterým to potvrdil Koudelka i premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň se potvrdilo, že Koudelka se při Babišově návštěvě Spojených států spolu s premiérem setkal s ředitelkou CIA Ginou Haspelovou. Podle lidí z branže je cena George Tenta prestižní. "Uděluje se při výjimečných příležitostech. Nedostává to každá návštěva," řekl deníku bývalý ředitel civilní rozvědky a někdejší ministr vnitra František Bublan.

Babiš centrálu CIA navštívil počátkem března během své třídenní návštěvy Spojených států, která vyvrcholila setkáním s prezidentem Donaldem Trumpem. O Koudelkově účasti na jednání v CIA dosud média jen spekulovala. Premiér před schůzkou ani po ní nechtěl obsah jednání komentovat. Koudelka v tajných službách pracuje od roku 1992, ředitelem BIS je od srpna 2016. Prezident Miloš Zeman ho už dvakrát odmítl jmenovat do hodnosti generála.