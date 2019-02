LN: Kapsch podal žalobu proti postupu ÚOHS v tendru na výběr mýta

Společnost Kapsch, která v Česku provozuje mýtný systém, podala žalobu proti postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v tendru na výběr mýta. Informují o tom Lidové noviny, kterým to potvrdil i samotný antimonopolní úřad. Ministerstvo dopravy uzavřelo loni v září smlouvu na provoz systému s konsorciem firem CzechToll a SkyToll, a to na deset let. ÚOHS výsledky tendru, ve kterém Kapsch skončil druhý, posvětil. Kapsch požádal soud vedle žaloby ještě o vydání předběžného opatření, které by zamezilo plnění smlouvy do doby, než padne rozsudek. Tuto žádost soud v týdnu zamítl. Zároveň ale naznačil, že případ rozhodne přednostně.

CzechToll má od státu za desetiletý kontrakt dostat skoro 11 miliard korun. Alespoň část z toho by chtěl dostat poražený Kapsch. Vítězi tedy nabídl své služby - stávající technologie, softwarové zázemí ale i propracovanou kontrolu, zda projíždějící řidiči nepodvádí. CzechToll se ale k nabídce podle Lidových novin vyjadřovat nechtěl.