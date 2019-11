Listopadovou revoluci si lidé připomínají i v dalších městech

Sametovou revoluci z listopadu 1989 ode dneška na vstupních schodech do liberecké radnice připomíná speciální schod z liberecké žuly. Je na něm Havlův citát a poděkování lidem, kteří se před 30 lety vzepřeli totalitě. Jak uvedl primátor Jaroslav Zámečník (SLK), symbolické je podle něj i umístění památníku na schodech radnice. "Na kterých se v posledních 130 letech psala historie tohoto města. A její součástí je i demonstrace před 30 lety právě zde na náměstí Dr. Edvarda Beneše a na těchto schodech, odkud mluvili řečníci," dodal primátor. Na čelní straně schodu je Havlův citát: "Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí" a z boku poděkování: "Všem, kteří se v listopadu 1989 vzepřeli totalitě".

Krátká modlitba za svobodu, kterou vedl plzeňský biskup Tomáš Holub, zahájila v Plzni celodenní happening. Zhruba dvě stovky lidí se sešly na jednom z hlavních míst oslav na Anglickém nábřeží, kde vznikla improvizovaná "Plzeňská kavárna". Po městě se budou až do večera pohybovat tisíce lidí na besedách, výstavách, vzpomínkových setkáních, koncertech a divadelních představeních. Park v centru Brna u Místodržitelského paláce dostal jméno po Danuši Muzikářové, osmnáctileté studentce zastřelené v srpnu 1969 při ročním výročí okupace z roku 1968. Pojmenování navrhla signatářka Charty 77 Simona Hradílková, která se narodila v roce zastřelení Muzikářové. Podle ní je obrovským symbolem, že park dostal jméno v den 30. výročí pádu komunistického režimu, který má smrt Muzikářové na svědomí. Hradílková spolu s primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS) zároveň odhalily pamětní desku v parku, který leží pří Rooseveltově ulici a podchodem z parku je vidět na Moravské náměstí, kde byla Muzikářová zastřelena.

V Litoměřicích v rámci výročí 30 let od sametové revoluce skauti odhalili na náměstí sochařské dílo. Na Mírovém náměstí je umístěna bronzová trikolora jako symbol 17. listopadu 1989. Samotnému odhalení díla předcházela bohoslužba v téměř zaplněném kostele Všech svatých, která byla pojata jako poděkování za 30 let svobody. Na Karla Kryla a sametovou revoluci vzpomínali návštěvníci Expozice Karla Kryla v Kroměříži. Kryl se ve městě narodil. "Potkala jsem se s ním v roce 1990, když jsme organizovali jeho první koncert. Měla jsem možnost si s ním projít město, bylo to nesmírně zajímavé, byl to vzácný člověk. Jeho rodina zažila v Kroměříži těžké časy, Kryl proto sám na město nevzpomínal rád," uvedla průvodkyně Jana Knapková. Komorně laděná expozice připomíná Krylovy písně, ale i jeho milostnou poezii.