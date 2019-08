Likvidace polského odpadu stála 15 milionů

Likvidace nebezpečného odpadu, který do skladu ve Starém Městě u Frýdku-Místku nelegálně navezla polská firma, nakonec stála 15 milionů korun. To je zhruba dvojnásobek původních odhadů. Náklady uhradilo město, kterému by mohl finančně pomoci stát. Uvedli to primátor Michal Pobucký (ČSSD) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který je na návštěvě kraje. Petříček předpokládá jednání s polskou stranou i případný požadavek, aby náklady hradila ona.