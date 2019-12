Lihoviny a cigarety zdraží, prezident Zeman podepsal zvýšení daní

Spotřební daň z tabákových výrobků a lihovin se od příštího roku zvýší, vzroste i zdanění loterií. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí se zdvojnásobí na 2000 korun. Vládní daňový balíček, který daně a poplatek zvyšuje, podepsal prezident Miloš Zeman za přítomnosti ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Vláda návrh na zvýšení spotřební daně obhajuje omezením dopadů účinků návykových látek na zdraví obyvatel. Mezi její argumenty patří i to, že vzhledem k růstu příjmů jsou cigarety i alkohol dostupnější. Opozice kabinet během projednávání ve Sněmovně obviňovala, že mu jde jen o hledání peněz do státního rozpočtu. Veřejné rozpočty by podle propočtů ministerstva financí měly změnami získat v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.