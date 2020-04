Lidí vyléčených z covid-19 v ČR přibylo od pátku o pětinu

Počet lidí v Česku vyléčených z nemoci covid-19 stoupl od pátečního večera skoro o pětinu na 411. Nárůst množství zemřelých lidí nakažených koronavirem byl mnohem pomalejší, oproti pátku o zhruba osm procent na 129. Počet potvrzených případů covid-19 stoupl zatím o 99 na 5831. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k sobotním 17:25. V pátek přibylo za celý den 163 případů nákazy koronavirem, což byl nejmenší denní nárůst v tomto týdnu. Zároveň byl ale také v pátek proveden nejmenší počet testů na koronavirus za tento týden. Testů bylo za pátek 5431, zatímco třeba za čtvrtek i středu přes 8000.

Nejvyšší počet případů nemoci covid-19 má nadále ze všech regionů Praha. Podle údajů ministerstva tam bylo 1410 případů nákazy koronavirem, tedy skoro čtvrtina ze všech případů v Česku. Praha má také největší podíl výskytu lidí s covid-19 v přepočtu na obyvatele. Na každých 100.000 obyvatel hlavního města připadá zhruba 104 případů covid-19. Druhý největší podíl případů má Olomoucký kraj, a to přes 91 na 100.000 obyvatel. Největší podíl nakažených připadá v Česku podle dat ministerstva na lidi ve věku nad 65 let, kteří patří k nejvíce ohroženým nemocí covid-19. Lidé z této věkové skupiny tvoří skoro 20 procent všech potvrzených případů covid-19 v zemi. Podobný podíl mají na celkovém počtu případů také lidé ve věku 45 až 54 let. Od pátku zavedlo ministerstvo zdravotnictví povinné testování na koronavirus u zaměstnanců domovů pro seniory a podobných zařízení.