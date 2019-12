Lidé získají právo řešit se státem úřední věci elektronicky

Lidé získají právo řešit se státem úřední věci výhradně elektronicky. Listinná forma zůstane zachována, hlavně kvůli seniorům. Po občanech by měly státní úřady požadovat nezbytné údaje pouze jednou. Změny přinese zákon o právu občanů na digitální služby, který podepsal prezident Miloš Zeman. Zákon počítá s vytvořením katalogu služeb státu, které se budou poskytovat elektronicky. Elektronicky by si lidé měli do budoucna vyřídit například změny v dokladech, výpisy z rejstříků nebo žádosti o státní podporu, prioritou by měla být elektronizace stavebního řízení.