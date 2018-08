Lidé zatím na pomoc rodinám padlých vojáků poslali přes 1,2 milionu

Do sbírky na pomoc rodinám vojáků, kteří v neděli padli v Afghánistánu, poslali lidé od pondělí do středečního rána přes 1,2 milionu korun. Příspěvky zaslaly tisíce lidí na účet Vojenského fondu solidarity nebo prostřednictvím dárcovských zpráv DMS. Uvedla to předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity Lenka Šmerdová. Peníze mohou lidé posílat na účet číslo 44665522/0800 s variabilním symbolem 918 nebo cestou dárcovské SMS podle toho, jakou částku se rozhodnou věnovat, a to ve tvaru DMS VFS 30, DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90 na číslo 87777.