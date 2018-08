Lidé z Horoměřic se zatím stěhovat nemusí, ÚS jim přiznal odklad

Lidé z družstva Svatopluk zatím nemusejí vyklidit své domovy v Horoměřicích u Prahy. Ústavní soud (ÚS) odložil vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu do doby, než kauzu z podnětu družstva sám přezkoumá. Zdůraznil, že odkladem vykonatelnosti nepředjímá výsledek řízení, jen chce zabránit nevratným následkům. Členové družstva Svatopluk tvoří část poškozených z kauzy zkrachovalé stavební firmy H-System. Domky sami dostavěli, neměli ale souhlas konkurzního soudu. Podle sporného verdiktu Nejvyššího soudu má konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport právo zpeněžit nemovitosti spadající do konkurzní podstaty ve prospěch všech věřitelů. Monsport sice avizoval, že nikoho do vyřešení případu vystěhovávat nebude, členové Svatopluku ale chtěli mít jistotu, proto požádali ÚS o odklad vykonatelnosti. Měsíční lhůta, kterou k vyklizení určil Nejvyšší soud, by jinak uplynula ve čtvrtek.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.