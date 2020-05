Lidé v petici žádají o rozšíření pravidel pro zahájení školy o výuku v přírodě

Lidé v petici žádají ministra školství Roberta Plagu (za ANO), aby bylo možné děti po znovuotevření škol vyučovat i v přírodě. Podle nich je to vhodnější než v uzavřené třídě, současná nařízení počítají jen s výukou na školních pozemcích. Od pondělí 11. května začíná nepovinná výuka pro žáky 9. tříd, děti z prvního stupně by se měly vrátit do škol 25. května, ovšem jen ve skupinách po 15 žácích. Školy byly kvůli epidemii nového typu koronaviru uzavřené od poloviny března. Současná pravidla pro znovuotevření škol jsou podle autorů petice, kterou do nedělního dopoledne podepsalo zhruba 600 lidí, vytvořená pro velké školy o stovkách žáků, které se věnují standardní výuce. Výuka pod širým nebem je podle nich vhodná i proto, že se děti do škol vrací v květnu a červnu, tedy v nejteplejších měsících školního roku.