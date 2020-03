Lidé v Litovli se probudili do prvního dne bez karantény

Do dne, jaký prožívají ostatní obyvatelé republiky, se dnes po dvou týdnech probudili lidé v Litovli na Olomoucku. Místo úmorného sledování počtu potvrzených nákaz v jejich městě někteří vyrazili na procházku do parku nebo vyjeli autem mimo katastr svého města. To vše jim bylo dosud kvůli obavě z šíření nákazy na dva týdny upřeno. Hygienici Litovelsko a Uničovsko kvůli vyššímu počtu případů nákaz koronavirem na dva týdny uzavřeli, karanténa oblasti se zhruba 24.000 obyvateli skončila o půlnoci.

Po 14 dnech z města zase začala proudit auta, z dálnic zmizely zákazy sjezdu. Rušno však ve městě není, lidé jsou opatrní a s rouškami si vyřizují jen nezbytné věci. Přesto ukončení karantény vzali s úlevou. "Určitě se dnes půjdeme projít, vezmeme to po hrázi a do lesa," plánovala v rozhovoru pro ČTK Pavlína Patáková. Podle ní lidé ještě v neděli ráno nevěřili, že karanténa skončí. Stejně jako ostatní obyvatelé města s napětím doma neustále sledovali počet nakažených. Uvolnění karantény umožnilo lidem především vrátit se do práce mimo jejich bydliště. Po 14 dnech tam zamířila například Monika Rusnáková z Uničova, vrchní sestra z Léčebny pro dlouhodobě nemocné v Pasece, která již leží za vytčenou zónou.