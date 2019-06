Lidé v Brně můžou žádat město o příspěvek na stavbu zelené střechy

Brno jako první město v Česku spustilo dotační program na budování zelených střech. O příspěvek můžou až do konce listopadu žádat vlastníci domů ze soukromé i veřejné sféry. V rozpočtu je na to vyčleněno 20 milionů korun. Výše dotace může být od 900 do 1400 korun na metr čtvereční střechy v závislosti na její konstrukci a na typu žadatele. Na přípravě dotačního programu se podíleli odborníci z ekologické Nadace Partnerství, říká jejich poradce Miroslav Kundrata.

Střechy porostlé rostlinami pomáhají zlepšovat mikroklima ve městě: v horku ochlazují vzduch v budovách, v zimě lépe izolují a přispívají k zadržování srážkové vody.