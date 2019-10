Lidé už nebudou potřebovat úřední překlady matričních dokladů

Lidé zřejmě nebudou potřebovat úřední překlad matričních dokladů, postačí jim vícejazyčný standardní formulář. Změnu přinese vládní novela, kterou opětovně schválila Sněmovna. Reaguje na unijní nařízení k podpoře volného pohybu obyvatel. Dolní komora odmítla senátní snahu zkrátit lhůtu pro uchování úmrtních knih na matrikách a rozšířit okruh osob, jimž lze vydat výpis z matrik. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Senát chtěl, aby matrikáři museli uchovávat úmrtní knihy před předáním státnímu archivu pouze 50 let od posledního zápisu. Nyní je musejí mít uloženy po dobu 75 let stejně jako knihy manželství a partnerství. Podle vlády by úprava přinesla zátěž pro matriční úřady i archivy, když by se muselo nárazově přesunout 25 ročníků knih úmrtí. Vzrostly by náklady i na jejich digitalizaci. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že druhý požadavek Senátu ohledně výpisů z matrik lépe upraví komplexnější vládní novely matričního zákona.