Lidé si ve Staré Boleslavi připomněli svatého Václava

Tisíce lidí dorazily na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi, kde byl před 1084 lety zavražděn kníže Václav. Odkaz světce a patrona země si připomněly davy poutníků při tradiční poutní mši. Bohoslužbu poznamenalo deštivé počasí. Hlavním celebrantem a kazatelem byl apoštolský nuncius v Česku Charles Daniel Balvo, který zavítal do Staré Boleslavi poprvé. Při kázání označil svatého Václava za vzor statečnosti, zbožnosti a živé víry. Balvo i kardinál Dominik Duka také připomněli deset let od návštěvy tehdejšího papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi. Na událost nově upozorňuje Benediktova busta na náměstí svatého Václava.

Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Národní svatováclavskou pouť obnovila římskokatolická církev v roce 2003. Svatý Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Za věčného vládce české země byl prohlášen už ve 12. století, svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Státním svátkem je 28. září od roku 2000 a v kalendáři je označen jako Den české státnosti.