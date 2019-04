Lidé si mohou v Klementinu prohlédnout Muchovu epopej jako knihu

V sídle Národní knihovny v pražském Klementinu si dnes lidé mohou prohlédnout právě vydanou knihu velkoformátových fotografií Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Publikaci tvoří detailní fotografie od Jana Williama Drnka, pořízené fotografickou technologií, díky níž mají snímky nejvyšší možné rozlišení. Ručně vázaná kniha je vedle odborných textů doplněna certifikátem pravosti na ručním papíře, lupou a šperkem, jehož autorkou je Jarmila Mucha Plocková, vnučka Alfonse Muchy. Kniha vychází v limitované edici 200 kusů a jde o vůbec nejdražší publikaci na českém knižním trhu - její cena je až 360.000 korun.

Jan William Drnek fotografoval knihu pomocí takových technologií, že by mohl podle svých slov reprodukce vytisknout v poměru 1:1 k reálné velikosti pláten; kniha by ale vážila 160 kilogramů. Proto jsou snímky zmenšené, přiložená lupa, která zvětšuje několikanásobně, prý umožní čtenáři vidět podrobnosti maleb tak, jako by se díval přímo na obraz.