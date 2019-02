Lidé se rozloučili s hrabětem Waldsteinem

Ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě se lidé naposledy rozloučili s hlavou jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů. Hrabě Arnošt Waldstein zemřel 21.ledna ve Vídni, bylo mu 93 let. Zádušní mši bude sloužit kardinál Dominik Duka. Arnošt Waldstein se narodil v českých Doksech, většinu života ale prožil v Rakousku. Tam se dostal v roce 1944, když byl jako voják zasažen do nohy a lékaři ho převezli do vídeňské nemocnice. Silný vztah k Česku mu ale zůstal už kvůli předkům z rodu Přemyslovců, jak hrabě v minulosti zdůraznil v dokumentu české televize. Už před třemi lety se svou manželkou Marií prohlásil, že by chtěl být pochován v Čechách, v rodných Doksech. A toto poslední přání se mu také splní.