Lidé se mohou zapojit do testování modulu, který poletí na Mars

Lidé z celého světa mohou posílat návrhy vzkazů, které pomohou ověřit správné fungování modulu, který na Marsu bude zkoumat blesky. Do projektu Telefonát z Marsu, který vznikl ve spolupráci českých vědců s českým přírodovědeckým časopisem Vesmír, se již zapojily čtyři stovky lidí ze 48 zemí. Na setkání s novináři o tom informovali zástupci Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky (AV ČR) a časopisu Vesmír. Sonda ExoMars by měla na planetě přistát v roce 2021. Zvukový vzkaz vhodný k odvysílání z Marsu nesmí přesahovat 30 sekund. Může jít o jakoukoliv zvukovou nahrávku od hudby přes mluvené slovo, verše, poselství až po prosté zvuky. Nahrávky je možné zasílat do 20. května. Mezinárodní porota složená z vědců vybere 11 nejzajímavějších zvukových poselství.

Nejaktivnějšími autory nahrávek jsou Francouzi, kteří do soutěže zaslali stovky zvuků. Na druhém místě jsou Češi, dále Brazilci, Rusové a Řekové. "Hezký je vzkaz člověka, který navrhuje vlajku pro Mars," uvedla předsedkyně AV ČR a členka poroty Eva Zažímalová. Mezi českými vzkazy je například citát z představení divadla Járy Cimrmana Dobytí severního pólu, reklamní znělka Pan Vajíčko nebo zpěv kosa z Vinohrad.