Lidé se loučí s Karlem Gottem, nosí květiny, zapalují svíčky, vyjadřují soustrast v kondolenčních knihách

Lidé po celém Česku i ve čtvrtek vzpomínají na Karla Gotta, který zemřel v úterý večer ve věku osmdesáti let. Chodí hlavně k jeho vile na pražské Bertramce. Zapalují tam svíčky, nosí květiny a fotografie s poděkováním. A míst, kde na zpěváka vzpomínají a vyjadřují soustrast rodině, přibývá. Fanoušci Gotta od rána chodí například do budov Českého rozhlasu v Brně, Olomouci nebo v Praze, kde píší vzpomínku do kondolenční knihy. Pietní místa vznikla třeba v pražském divadle Semafor - od středy je tam ve foyer vystavená zpěvákova fotka, která má připomenout hlavně to, že Gott mezi lety 1963 a 1965 v Semaformu působil. Svíčky a květiny lidé nosí taky třeba na radnici Prahy 5 nebo k prodejně vydavatelství Supraphon na pražském Jungmanově náměstí. Pietní místo zřídila i pražská konzervatoř, kde Gott studoval.

Pořady věnované Karlu Gottovi vidělo ve středu na třech největších televizních kanálech v hlavním vysílacím čase více než 2,1 milionu diváků, tedy téměř 60 procent všech lidí u obrazovek. Karlu Gottovi se obsáhle věnovaly taky čtvrteční noviny, a to jak v Česku, tak i na Slovensku, v Německu, v Rakousku i v dalších zemích. Na Karla Gotta dál vzpomínají taky umělci nebo politici.

Termín Gottova pohřbu oznámí rodina

Mnohanásobný Zlatý slavík zemřel doma na Bertramce v kruhu svých nejbližších. Vláda ve středu bezprostředně po oznámení jeho úmrtí rozhodla, že pokud s tím bude rodina souhlasit, Česko se s Gottem rozloučí státním pohřbem, na jehož datum připadne i státní smutek. Ve čtvrtek dopoledne premiér Andrej Babiš (ANO) informoval, že Karel Gott bude mít pohřeb se státními poctami. Termín a místo pohřbu oznámí rodina.