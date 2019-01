Lidé propouštění ze Zetoru o práci mít nouzi nebudou

Výpovědi zaměstnancům brněnského výrobce traktorů Zetor se sice začnou rozdávat nejdříve v pondělí, část zaměstnanců při odchodu na vánoční dovolenou ale už věděla, že na konci března přijdou o práci. ČTK to řekl vedoucí odborů Alois Kazelle. Firmy z Brna i okolí už do Zetoru posílají desítky pracovních nabídek, propuštění tak nebudou mít o práci nouzi. Firma v týdnu přes Vánoci odborářům oznámila, že do konce března propustí z ekonomických důvodů 260 lidí, tedy téměř 40 procent zaměstnanců. Podle výročních zpráv společnosti několik let klesají tržby a snižuje se i počet vyrobených traktorů. Zatímco v roce 2014 společnost prodala 4187 traktorů, loni to bylo 2765 traktorů.