Lidé nebudou muset od 25. května venku nosit roušky

Lidé budou moci od 25. května chodit venku za určitých podmínek bez roušky. Vláda vzala na vědomí změnu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, řekl na tiskové konferenci ministr Adam Vojtěch (za ANO). Nutné bude udržovat rozestupy více než dva metry. Už od úterý nebudou muset nosit roušky logopedi nebo účastníci přijímacích řízení na školách při rozestupu 1,5 metru a maximálně 15 osobách v místnosti. Povinnost nosit roušky zůstává pro vnitřní prostory, prostředky veřejné dopravy, taxislužby a dále pro vnější prostory v případě, že se alespoň dvě osoby nacházejí ve vzdálenosti bližší než dva metry. Netýká se to členů domácnosti. "Řešíme v tomto přechodném kroku situace, kdy lidé jsou osamoceni někde na procházce, není nikdo v blízké vzdálenosti kolem nich. V takových případech nebudou muset nosit roušku, v ostatních ano," řekl Vojtěch.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula doplnil, že do budoucna vláda uvažuje o dalším rozvolnění povinnosti u specifických profesí v prostoru, kde je zvýšená teplota. "Totéž se týká nějakých specifických zdravotních indikací," uvedl. Co se týče povinnosti nosit roušku ve vnitřních prostorách, podle Vojtěcha by opatření mělo trvat ještě nějaký čas. "To jsou skutečně rizikové provozy, kde se setkává velký počet lidí nablízko," řekl ministr v souvislosti s MHD nebo obchody.