Lidé na veletrzích v Brně mohou vidět unikátní dýku Gladius

Unikátní dýku Gladius mohou vidět lidé na Národní výstavě myslivosti v Brně. Dýka z nerezové oceli a mamutího klu je dlouhá 42 centimetrů a široká osm centimetrů a vyobrazuje čtyři gladiátory. Autor Alexandr Pospíšil na ní pracoval 2600 hodin. Je zapsaná v České knize rekordů jako nejpracněji vyřezávaná dýka. Pospíšil už v minulosti vyrobil nože pro čtyři prezidenty. Národní výstava myslivosti se koná na výstavišti do středy s veletrhem Animal Tech a Národní výstavou zvířat. Zbrojíř začal pracovat na dýce v roce 2009 a vytvářel ji téměř deset let. "Rok jsem se tomu věnoval intenzivně a potom už mi došly nervy, tak jsem to dělal jen proto, že to musím dodělat. Bylo to mnoho práce a do ničeho takového už bych se nepustil," připustil Pospíšil. Pro velké množství práce si dýky cení na 50.000 eur (asi 1,25 milionu korun).