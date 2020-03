Lidé, kteří nemůžou do práce do zavřené zóny, dostanou náhrady mzdy

Lidé, kteří se nedostali do práce do uzavřených oblastí kvůli koronavirové nákaze, budou dostávat náhradu mzdy jako v karanténě. Dohodly se na tom odbory s ministerstvem práce. Na dotaz ČTK to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle nynějších pravidel nemají pracovníci, kteří nemohou do uzavřených zón, nárok na žádnou náhradu výdělku. V karanténě se vyplácí 60 procent základu příjmu. Vláda rozhodla, že zaměstnavatelům tyto výdaje proplatí stát. "V této chvíli je dohoda, že tito lidé (kteří nemohli do práce do uzavřených zón) budou také na karanténě," uvedl Středula. Podle něj ministerstvo práce našlo řešení rychle.

Kvůli šíření nákazy novým koronavirem hygienici uzavřeli minulé pondělí dvě desítky obcí na Olomoucku a jednu na Vysočině. Místní oblast nemohou opouštět, cizí do ní nemohou vjíždět. Odboráři upozorňují na to, že nemožnost dostat se do zaměstnání kvůli uzavření oblastí pracovní kodex nezná.