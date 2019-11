Liberecký kraj a příhraniční obce pošlou do EP petici kvůli rozšíření dolu Turów

Do Evropského parlamentu brzy zamíří z Libereckého kraje nesouhlasná petice s plánovaným rozšířením polského dolu Turów. Petici připravil Liberecký kraj ve spolupráci s městy a obcemi v česko-polském příhraničí. Tamní obyvatelé se bojí zhoršení životního prostředí a hlavně ztráty pitné vody. Polský hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu.

Ministerstvo životního prostředí ČR odeslalo 15. listopadu zamítavé stanovisko k procesu EIA. V případě, že by se polská strana rozhodla i přesto těžbu rozšířit, Česko požaduje například finanční kompenzace případných škod a opatření ke zmírnění dopadů těžby.