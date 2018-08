Liberec si dnes připomněl devět obětí srpnové okupace 1968

Minutou ticha a položením květin si dnes dopoledne Liberec připomněl devět obětí srpnové okupace 1968. Lidé u památníku tvořeného tankovým pásem se jmény obětí zapalovali svíčky. Liberec byl před 50 lety po Praze druhým nejcitelněji postiženým městem. Okupanti po sobě zanechali devět mrtvých a 45 zraněných. Události toho dne dokumentuje výstava dobových fotografií na náměstí před libereckou radnicí, atmosféru té doby připomíná i tank. Mezi těmi, kdo dnes na náměstí přišli, byl i Václav Toužimský, autor slavné fotografie tanku, který pobořil podloubí na hlavním náměstí. I dnes měl v ruce fotoaparát. "Bylo to pro mě tak silné, že si to pamatuju minutu po minutě," řekl dnes ČTK náměstek hejtmana Přemysl Sobotka, který před 50 lety jako čerstvě dostudovaný chirurg sloužil v liberecké nemocnici na příjmu. "Hned ráno nám tam začali vozit zraněné ze střelby. Válečnou chirurgii nás nikdo pořádně nenaučil, ani jsme o to neměli zájem, takže musím říct, že to bylo děsivé," vzpomínal dnes lékař.