Lezec Ondra se už raduje z postupu na olympiádu v Tokiu

Lezec Adam Ondra se už raduje z postupu na olympijské hry v Tokiu. Na kvalifikačních závodech v Toulouse postoupil z prvního místa do osmičlenného finále, ve kterém bude ve hře šest účastnických míst. Mezi postupujícími jsou ale také dva Japonci a pořadatelská země příštích her už dvě místa získala na mistrovství světa. Olympijské kvóty by tak měli obsadit zbývající finalisté. Ondra už na sociálních sítích oznámil, že má Tokio jisté. "Sice je šest míst do Tokia, ale vzhledem k tomu, že byli připuštěni Japonci, kteří už na olympiádě jsou, a dva z nich jsou v tom finále, tak je nás tam šest Nejaponců a mělo by nás šest rovnou postupovat do Tokia. Takže sobotní finále bude spíše za odměnu a moc se na to těším," vysvětlil.

Japonci se podle informací serveru ukclimbing.com obrátili kvůli interpretaci rozdělování olympijských kvót na sportovní arbitráž CAS, která bude řešit jejich spor s mezinárodní federací. Rádi by zajistili místa pro další závodníky, aby si mohli až příští rok na jaře vybrat, koho podle aktuální formy na OH nominují.