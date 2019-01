Letový provoz nad Českem loni vzrostl na rekordních 912.000 letů

Letový provoz nad Českem byl v roce 2018 opět rekordní. Počet vzletů, přistání a přeletů letadel proti předchozímu roku vzrostl o 6,9 procenta na 912.815. Tuzemský vzdušný prostor tak každý den využilo průměrně 2500 letadel. ČTK to sdělilo Řízení letového provozu (ŘLP). Čeští dispečeři loni v létě převzali řízení části letů z Německa. které se zejména v letní sezoně 2018 potýkalo s kapacitními problémy. V provozních špičkách letní sezóny to denně znamenalo asi 400 letů, které svoji trať převedly do sousedních států, tedy i do České republiky.

Podle odhadů letělo v loňském roce v českém vzdušném prostoru při průměrné kapacitě 150 míst na jedno letadlo přes 135 milionů pasažérů. Na letecký provoz v Česku dohlíží v rámci ŘLP kolem 230 dispečerů.