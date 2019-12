Letošní účast v Lize mistrů vynese Slavii přes půl miliardy

Přes půl miliardy korun vynese fotbalové Slavii účast ve skupinové fázi Ligy mistrů, kterou v úterý zakončila prohrou v Dortmundu 1:2. Nejvýraznější položku vydělal český šampion postupem do základní skupiny, za který UEFA vyplácí 15,25 milionu eur (asi 389 milionů korun). Za loňským rekordem Plzně však Slavia výrazně zaostala, Západočeši si přišli na necelých 800 milionů. Vedle bonusu za postup do skupiny slávisté získali finance za dvě remízy, které v šesti zápasech uhráli. Za bod UEFA vyplácí týmům 900 tisíc eur, Pražané si tedy výsledky na hřišti přišli na zhruba 46 milionů korun. Dalších nejméně 28 milionů korun dostanou v hodnocení klubového koeficientu za posledních deset let. Plzeň před rokem násobila tuto částku sedmi. Další finance vynesl slávistům prodej vstupenek a také dostanou podíl z prodeje televizních práv. Přesné částky nejsou známy, mělo by jít o několik desítek milionů korun.