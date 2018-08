Letošní sucho napáchalo škody až za 11 miliard

Sucho letos napáchalo škody v českém zemědělství za devět až 11 miliard korun. Na agrosalonu Země živitelka to řekl prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Zemědělci budou chtít od státu odškodnění mezi dvěma a 2,5 miliardy korun. Největší škody budou na obilovinách, pak u cukrové řepy, u chmele kvůli špatné kvalitě, škody jsou i na krmných plodinách. Zemědělci by chtěli, aby odškodnění bylo pokud možno do konce roku. Ze zprávy vědeckého týmu InterSucho vyplývá, že suchem bylo ve středu postiženo 94 procent území Česka, což je letošní maximum. V 70 procentech republiky je sucho výjimečné či extrémní.