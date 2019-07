Letní výuka češtiny čeká v Brně 135 studentů ze 42 zemí

Studenti z celého světa se ode dneška seznamují s českým jazykem i kulturou na Letní škole slovanských studií, kterou pořádá Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Účastníci se budou cvičit v české gramatice i výslovnosti a poznávat literaturu. Letošního 52. ročníku letní školy se zúčastní 135 studentů, řekli novinářům organizátoři. Letní školu, která potrvá čtyři týdny, absolvují studenti ze 42 zemí. "Jsou země, ze kterých se hlásí velké množství studentů, například z Argentiny," uvedl zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti ministerstva zahraničních věcí Jiří Krátký. Do Brna přijeli účastníci také z Belgie, Austrálie, Rumunska, Turecka nebo Vietnamu. Nejstarším účastníkem letní školy je student, který se narodil v roce 1947.

Účastníky čeká intenzivní výuka od pondělí do soboty, absolvují také přednášky a besedy. Na programu je i několik výletů, třeba do Beskyd, Telče nebo vinného sklepa v Bořeticích na Břeclavsku. "Díky letním školám můžeme šířit českou kulturu do dalších zemí," dodal Krátký. Účastníci školy jsou například potomci emigrantů nebo studenti bohemistiky či lingvistiky.