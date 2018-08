Letní výstava Flora Olomouc připomene její 60. výročí

Ve čtvrtek 16. srpna začne celostátní výstava květin Flora Olomouc. Letošní ročník připomene 60 let trvání této velké přehlídky květin a květinových aranží. Ponese název Rozkvetlá léta a potrvá do neděle 19. srpna. Hlavní expozice v pavilonu A bude mapovat historii, současnost i budoucnost Výstaviště Flora v Olomouci. Pavilon B bude patřit Svazu školkařů ČR a pavilon C Českému zahrádkářskému svazu. Ten nabídne i výstavu zaměřenou na aeroponii. Na galerii pak bude výstava léčivých rostlin a přehlídka Vyznání růžím. Pavilon E ozdobí minimalistická expozice Svatba v květech zaměřená na svatební floristiku. Loňskou letní Floru navštívilo zhruba 30.000 lidí.