Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moct konat od 27. června

V létě budou moct být tábory, pokud se opět nerozšíří epidemie koronaviru. Dohodli se na tom zástupci organizátorů táborů s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou a nastavili hygienické podmínky, za kterých je možné tábory pořádat. Řekl to předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Přísnější podmínky stanoví povinnost dezinfekce vnitřních i vnějších prostor. Nošení roušek na táborech se bude odvíjet od obecných pravidel, které budou v té době platit. Výlety a návštěvní dny by se podle Sedláčka měly výrazně omezit. Putovní tábory by se neměly konat vůbec. Podrobnější informace by mělo v pátek zveřejnit ministerstvo zdravotnictví.

Dětské tábory jsou v současnosti zakázané kvůli epidemii nového koronaviru. Premiér Andrej Babiš (ANO) na začátku května uvedl, že by se mohly konat od 1. července. Očekával, že se to vyjasní do konce května a rozhodující bude epidemiologická situace.