Letní tábory mohou být od 27. června, organizátoři se dohodli s hlavní hygieničkou

Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci konat od 27. června. Zástupci jejich organizátorů se ve středu dohodli s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou na podmínkách jejich pořádání. Navrhovaná hygienická opatření proti šíření koronaviru by pro většinu táborů neměla být překážkou. ČTK to řekl předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Detailní informace by mělo zveřejnit ministerstvo zdravotnictví v pátek, dodal.

Dětské tábory jsou v současnosti zakázané kvůli epidemii nového koronaviru. Premiér Andrej Babiš (ANO) na začátku května uvedl, že by se mohly konat od 1. července. Očekával, že se to vyjasní do konce května a rozhodující bude epidemiologická situace.