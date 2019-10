Letiště Praha odbavilo v létě 5,8 milionu cestujících, o 6 procent více než vloni

Pražským letištěm prošlo v létě celkem 5 812 597 cestujících, což je o šest procent více než loni. Nejvíce cestujících za sledované období, červenec až září, směřovalo již tradičně do Londýna. Z dovolenkových destinací vedla Antalya. Na dovolenou letělo 1,69 milionu lidí, tedy o devět procent více. Letiště to oznámilo v tiskové zprávě. Nejvytíženějším měsícem byl srpen, nejvyšší meziroční nárůst počtu odbavených cestujících zaznamenalo letiště v září. "Na provozních výsledcích letiště mají podíl nově otevíraná letecká spojení, navyšování počtu linek do stávajících destinací i navyšování kapacit na existujících linkách," uvedl předseda představenstva Václav Řehoř.

Zatímco počty odbavených cestujících v meziročním srovnání na Letišti Praha rostly, v případě leteckých pohybů zaznamenalo letiště ve sledovaném období opačný trend. V třetím čtvrtletí meziročně klesl počet leteckých pohybů o procento. Největší pokles byl v srpnu, a to o 1,5 procenta.

Letiště již dříve uvedlo, že je ohledně provozu na hraně své kapacity. V budoucnu ji chce navýšit investicemi za zhruba 27 miliard korun. V plánu je zejména výstavba nové paralelní ranveje a rozšíření terminálu 2.